سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16 يناير 2023 فى البنوك المصرية

يبحث الكثيرين عن سعر الدولار اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يستعرض موقع الدستور الإلكتروني أسعار صرف العملة الأمريكية من خلال لوحة التعاملات المالية لكافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والتي يحكم قوانينها البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16 يناير

يشهد سعر الدولار اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار عقب الارتفاع الجنوني للأسعار الصرف يوم الأربعاء الماضي، حيث تعدى الدولار الأمريكي حاجز الـ32 جنيه في بداية التعاملات المالية، فيما تراجع إلى 29 جنيهًا مع نهاية التعاملات المالية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة التماسك للجنيه المصري من خلال تقليل فاتورة الاستيراد من ناحية وتشجيع القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير للخارج لجلب العملات الأجنبية للبلاد مع تشجيع العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من الخارج لدعم الاقتصاد المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وأسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.50 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 29.5 جنيه للشراء و 29.55 جنيه للبيع.

قدرت العملة الأمريكية في بنك مصر بنحو 29.5 جنيه في عمليات الشراء و 29.55 جنيه في عمليات البيع.

وصل سعر تداول الدولار في بنك الإسكندرية نحو 29.55 جنيه للشراء و 29.65 جنيه للبيع.



في البنك التجاري الدولي CIB وصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي نحو 29.50 جنيه للشراء و 29.60 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.61 جنيه للشراء 30.65 جنيه للبيع

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 29.55 جنيه للشراء و 29.65 جنيه للبيع.

في بنك الاسكان والتعمير وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 30.3 جنيه للشراء و 30.4 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل سعر صرف الدولار إلى 29.75 جنيه للشراء و 29.85 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.6 جنيه للشراء و 30.7 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى 30.6 جنيه للشراء و 30.7 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 29.5 جنيه للشراء و 29.6 جنيه للبيع.

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