الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ تحول رقمى يكشف خطورة استخدام العملات المشفرة

التحول الرقمي
التحول الرقمي

قال أشرف صلاح الدين، أستاذ التحول الرقمي، إن من مخاطر العملات الرقمية  عدم وجود مركزية لها وعدم تعقبها من أي جهة رقابية عليها، مشيرًا إلى أن معظم البنوك المركزية الآن يدرس إصدار عملة خاصة بها تكون تحت إشراف المركزي وسيطرته ويستطيع تتبعها.

عملية إصدار العملات تتسبب في زيادة الانبعاثات

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، ان عملية إصدار العملات المشفرة تستحوذ على مجهود كبير وتتسبب في انبعاث كربوني، مشيرًا إلى أن الصين تستخدم الفحم الأحفوري في إنتاج الكهرباء، كما أنها من أكبر مصنعي البيتكوين وكل عملية تستغرق 15 ثانية في التصنيع مما يسهم في زيادة الانبعاثات.

وتابع، أن من مخاطر العملات المشفرة أيضًا أن كل المعاملات لا يمكن تتبعها، كما أنها ليست شيئًا ملموسًا ولو فقدت المحفظة أو الهارد ديسك فتكون قد فقدت كل أموالك. 

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