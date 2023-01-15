استقرار جديد في صباح اليوم مع بداية التعاملات الأسبوعية، وكثرت التساؤلات عن سعر الحديد اليوم الأحد 15 يناير 2023 عبر جوجل، مع الانتظار للجميع لاحتمالية إعلان كافة مصانع الحديد أسعارا جديدة في حال تحرك سعر الدولار مقابل سعر الجنيه في البنوك المحلية.

سعر الحديد اليوم الأحد 15 يناير 2023

ويتراوح سعر طن الحديد صباح اليوم الأحد ما بين 23300-27360 جنيها للطن الواحد في تسليم أرض مصنع وسيختلف من شركة لأخرى، بينما أكد عدد من التجار أن يكون السوق قد شهد ركودا في الطلب على حديد التسليح، ويكون أن الطاقة الإنتاجية والمعروض في الأسواق منخفضة نظرا لأن عدد من المصانع الاستثمارية التي ستعتمد على استيراد البليت ستجد صعوبة في الإفراج عن كافة الشحنات المستوردة.

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “الدستور ” في هذا التقرير أسعار الحديد اليوم بمصر الأحد 15-1-2023.

سعر حديد عز اليوم الأحد

المصنع الأعلى إنتاجية بمصر هو حديد عز سجل اليوم الأحد 15 يناير 2023 استقرار جديد عند مستوى مبلغ 25985 جنيها للطن الواحد غير شامل تكلفة النقل ”النولون” في المستهلك النهائي.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم الأحد 15 يناير 2023

واستقر صباح اليوم الأحد 15 يناير 2023 سعر حديد التسليح بمصنع بشاي للصلب عند 27360 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بعد ارتفاعه مؤخرًا بنحو 3360 جنيها للطن

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سعر حديد السويس اليوم الأحد 15 يناير 2023

وشهد سعر طن الحديد اليوم الأحد 15 يناير 2023 ثباتا لدى مصنع السويس للصلب ليبلغ الطن اليوم 25850 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين اليوم الأحد 15 يناير 2023

وأكد التجار على استمرار نفس المستويات في أسعار الحديد اليوم الأحد 15 يناير 2023 بمصنع المصريين ليبلغ 25850 جنيهًا تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب اليوم الأحد 15 يناير 2023

واستقر حديد التسليح اليوم الأحد 15 يناير 2023 في مصنع المراكبي للصلب بعد صعود أسعاره مؤخرًا ليبلغ 25500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم الأحد 15 يناير 2023

أما عن مصنع حديد الجارحي فقد واصل اليوم الأحد 15 يناير 2023 استقراره للأسبوع الثاني ليبلغ 25 ألف جنيه للطن للتجار، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري اليوم الأحد 15 يناير 2023

ولم يتغير سعر الحديد اليوم الأحد 15 يناير 2023 في مصنع العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 23300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.