رئيس الوزراء العراقي: نحن بحاجة إلى بقاء القوات الأجنبية

اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها ومعظمها أمريكية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال السوداني الذي يتولى المنصب منذ نهاية أكتوبر: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفًا أن "القضاء على تنظيم داعش الإرهابي سيستغرق بعض الوقت".

وأوضح: "لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية"، لافتاً إلى أن "التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا".

القوات الأجنبية في العراق

تنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية، بحسب فرانس برس.

كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني "مئات" من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد).

وتابع السوداني: "لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة".

وتعتمد حكومة السوداني التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران تهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية.