يبحث قطاع عريض من جمهور كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 المقامة حاليا، سواء في بطولة كأس الخليج العربي أو كأس مصر، وذلك للاستمتاع بمشاهدة أفضل اللاعبين ومتابعة البطولات المحلية والعربية.

ويمكن للجماهير متابعة مباريات بطولة كأس مصر عبر أحد شاشات قناة On Time Sports المصرية، فيما تذاع بطولة كأس الخليج العربي عبر عدة قنوات فضائية أبرزها أبوظبي الرياضية والسعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023

تقام النسخة الـ 25 من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 11 - 28 يناير الجاري في دولة العراق، وتقام كل عامين، حيث يتم استضافتها في أحد الدول المشاركة (السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، اليمن، العراق، البحرين، قطر) والتي أقيمت لأول مرة في دولة البحرين عام 1970، وينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يحمل اللقب الماضي منتخب دولة البحرين خلال الموسم 2021-2022 ويعد منتخب دولة الكويت من أكثر المنتخبات الحاصلة على اللقب في البطولة وتقام مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البطولة وفقا للجدول التالي:



مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2022_2023

مباراة منتخب العراق ضد منتخب قطر الساعة 3:15 عصرا.

مباراة منتخب البحرين ضد منتخب عمان الساعة 7:15 مساء.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر 2021_2022

تعد البطولة الرياضة لكرة القدم كأس مصر هى البطولة الكروية الرئيسية في مصر وأقيمت لأول مرة عام 1921 وتوقفت لسنوات أيام حرب 1967 وحرب الاستنزاف نظرا لظروف الحرب ويشرف عليها الاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا حصد اللقب في الموسم السابق نادي الزمالك، حيث يعد التتويج الـ 28 مرة في تاريخه فيما يعد من أكثر النوادي الرياضية حصولا عليه نادي الأهلي برصيد 37 مرة.

وتقام مباريات اليوم وفقا للجدول التالي:

مباراة نادي الزمالك ضد نادي بيراميدز الساعة 7 مساء.

تردد قناة On Time Sports لمشاهدة بطولة كأس مصر

يمكن لمتابعي بطولة كأس مصر ضبط مجموعة قنوات On Time Sports عبر القمر الصناعي نايل سات وفقا للإحداثيات التالية:

تردد قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.



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