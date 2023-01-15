الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عضو الجبلاية يكشف سبب عدم إقامة مباريات الأهلى والزمالك نهارًا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سبب عدم إقامة مباريات الاهلى الزمالك فى النهار، مثل باقى أندية الدورى.

وجاء رد رئيس لجنة المسابقات لتوضيح الأمور بشأن اعتراض مسئولى نادى بيراميدز على خوض بعض مباريات الفريق السماوى في الدوري المصري عصرًا، بينما تقام جميع مواجهات الأهلي والزمالك في فترة المساء.

وقال عضو الجبلاية فى تصريحات تليفزيوينة: "من الصعب أن يلعب الأهلي والزمالك مبارياتهما عصرًا لأسباب تسويقية وجماهيرية، ليس للجنة المسابقات دخل فيها".

وأكمل: "الأهلي والزمالك يتمتعان بشعبية كبيرة داخل وخارج مصر، وفي حال إقامة مبارياتهما عصرًا سيضطر المتابعون للحصول على إجازة من أعمالهم، أو يهرب الطلاب من مدارسهم لمشاهدة المباراة، وهذا أمر صعب للغاية".

وتابع حسين: "بيراميدز يشتكي من اللعب عصرًا، لكننا نكون مضطرين لذلك نظرًا لإقامة مبارياته في أيام تشهد عدة مباريات أخرى، منها مواجهات للأهلي والزمالك، وفى حال إذا  لعب بيراميدز في يوم ليس به مباريات للقطبين فإنه يلعب مساءً كونه أيضًا يحظى بمتابعة كبيرة، ويضم عدة نجوم".

وأوضح المشرف على لجنة المسابقات أن مباراة بيراميدز وفيوتشر في الجولة 13 من الدوري هي واحدة من 9 مباريات في المسابقة تم تعديل مواعيدها بسبب البث التليفزيوني، ولم تكن الوحيدة.

كما شدد حسين على أن اتحاد الكرة "لم يتلقَ طلبات رسمية من أي نادٍ بإبعاد حكام بعينهم عن إدارة مبارياته في الدوري".

وكان بيراميدز قد أعلن في بيانه أنه اعترض على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراته أمام فيوتشر للمرة الثالثة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن الزمالك، صاحب المركز الثالث، و7 نقاط عن الأهلي، المتصدر.

اتحاد الكرة ادي بيراميدز اتحاد الكر أسهم اعترض 7 نقاط اعتراض الاهلي الزمالك

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الفاسدون يمتنعون

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