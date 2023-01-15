الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يستعرض خطة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة بالتعاون مع عدة جهات منها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لدراسة وتحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر والسحب الآمن منها حفاظاً على الموارد المتاحة وعدم استنزاف الخزان الجوفي.

تحديد كميات المياه بمختلف الآبار الجوفية

كما تستهدف الخطة المنفذة تحديد كميات المياه بمختلف الآبار الجوفية، بهدف حوكمة إستخدام المياه، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، إضافة إلى تشغيلها بالطاقة الشمسية والمتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية.

فى ذلك الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، وموقف "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة.

وأكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة اتخاذ إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر، وأيضًا الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، بما يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للمورد المائى وترشيد الاستهلاك وتحديد السحب الآمن منها.

منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية فى الآبار الجوفية  

كذلك، استعرض وزير الري، منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بمحافظة الوادي الجديد، بهدف تحقيق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر منها حفاظاً على الموارد المائية.

وعقد الاجتماع بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس مصطفى سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل.

يأتى ذلك في إطار خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة.

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وائل لطفي

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