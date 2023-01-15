تشيلسى يستعيد انتصاراته بفوزه على كريستال بالاس.. ونيوكاسل يهزم فولهام بالبريميرليج

عاد فريق تشيلسي لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ستاد "ستامفورد بريدج" في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كاي هافرتز بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من المغربي حكيم زياش من الجهة اليسرى، ليهدي نقاط الانتصار لـ تشيلسي.

وقدم تشيلسي لاعبه الجيدد ميخايلو مودريك للجمهور بين شوطي المباراة أمام كريستال بالاس.

وأجرى بوتر تغييرات عديدة على تشكيل فريقه عن اللقاءات الماضية، حيث بدأ المدافع الجديد بادياشيل أساسيًا في التشكيل بجانب تشوكويميكا.

تشكيل تشيلسي.. تغييرات بالجملة من بوتر أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشالوباه، سيلفا، بادياشيل، هال.

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، تشوكويميكا، ماونت.

خط الهجوم: زياش، هافيرتز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 28 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يونايتد يهزم فولهام بهدف إيزاك

وفي نفس الجولة، حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارًا هامًا على فولهام بهدف دون مقابل على ملعبه.

هدف الانتصار جاء عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك من متابعة لتمريرة كالوم ويلسون في الدقيقة 90 من أحداث المباراة، ليحصد نيوكاسل يونايتد نقاط اللقاء الثلاث.

وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء لـ فولهام في الدقيقة 69 حيث فشل من تسديدها في وضع الثبات.

انتصار نيوكاسل يونايتد رفع رصيدهم لـ 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السادس.

ويُقام بعد قليل ديربي شمال لندن بين فريقي توتنهام هوتسبير وأرسنال في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.