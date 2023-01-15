رفع آثار حادث سير بطريق مصر أسيوط الزراعى فى البدرشين

رفع رجال المرور بالجيزة آثار حادث تصادم سيارة ملاكي بنخلة بطريق مصر أسيوط الزراعي بقرية المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي بقرية المرازيق بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة شخصين اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطائرة واصطدام السيارة بنخلة مما تسبب في إصابة مستقلي السيارة وجرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.