«رياضة النواب»: البدء في تنفيذ أعمال إنشاء إستاد النادي المصري

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على المُضى قدماً فى تنفيذ أعمال إنشاء إستاد النادي المصري وفق المعايير الدولية والمخططات الهندسية المحددة، ليمثل قيمة مُضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

حضر اللقاء الذي انعقد، الأحد، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الوزارة.

خلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن مشروع إستاد النادي المصري يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة فى مشروع إنشاء إستاد النادي المصري ، لإدخال الفرحة على قلوب أبناء بورسعيد، وتحقيق ما يتمنوه بوجود استاد يليق بالمحافظة الباسلة.

وكشف هانى ضاحى، أنه سيتم البدء فى أعمال الأساسات الخاصة بالإستاد، وملتزمون بالمخطط الموجود وفق التعاقد المبرم مع مراعاة جميع الملاحظات التى تمت الإشارة إليها، مبيناً أنه ستكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد إنشاء إستاد النادي المصري الفترة المقبلة.

فيما نقل الدكتور محمود حسين تحيات وتقدير أبناء بورسعيد إلى السيد رئيس الجمهورية، على هذا المشروع الكبير الذى يلبى تطلعات أهالى بورسعيد، لافتا إلى الدعم الكبير من جانب وزير الشباب والرياضة لهذا المشروع، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

فيما اكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن ، بان تعديلات قانون هيئة الشرطه ياتي ضمن استراتيجيه وزارة الداخليه في سبيل الارتقاء بالخدمات الشرطيه وتفعيلاً للدستور ولقانون الخدمة المدنيه وتاكيدا علي ان التطوير والانجاز هما شعار الداخليه .

واضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، بان تعديلات قانون هيئة الشرطة يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وتحقيق العداله المرجوة التي تنشدها الداخليه منذ عام 1805 وقت انشاء هيئة الشرطه المصريه .

وتقدم خلف الله بالتهنئة لكل الضباط والافراد في وزارة الداخليه بمناسبة اعياد الشرطة الباسلة في 25 يناير ، مؤكدا بان الوزير محمود توفيق وزير الداخليه حقق انجازات غير مسبوقه ساهمت بشكل كبير في ، اداء دور الداخليه في حفظ الامن وتحقيق السيطرة الامنيه في كل انحاء الجمهوريه .

أشاد خلف الله بدور كافة قطاعات الداخليه وعلي راسها قطاع الامن الوطني بقيادة اللواء عادل جعفر مساعد اول وزير الداخلية التي تقوم بجهود جبارة في سبيل تحقيق استراتيجيه الداخليه في بسط الامن من خلال الضربات الاستباقية لكل معاقل الارهاب والجريمه والتي ساهمت بشكل كبير في تقليل معدلات الجريمه والقضاء علي الارهاب، وكذلك الشكر لقطاع الامن العام بقيادة اللواء مفيد محمد مساعد اول وزير الداخلية للأمن العام وكافة قطاعات وزارة الداخلية عيون مصر الساهره علي حفظ امن الوطن واستقراره.