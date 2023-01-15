الأحد 15 يناير 2023
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فن

أحمد شيبة ينتهي من تصوير أغنية «إحنا الصعايدة» بالتعاون مع عصام كاريكا

اغنية الصعايدة
اغنية الصعايدة

انتهى نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة من تصوير أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الصعايدة" والتي كتبها هشام الجخ وألحان وتوزيع كاريكا ويتوقع طرح الكليب في موسم منتصف العام الدراسي الذي يبدأ أول شهر فبراير عقب الانتهاء من كافة عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالأغنية.

وطرح أحمد شيبة بالتعاون مع المطرب عمر كمال، ديو جديدًا يحمل اسم “هجوم فجائي”، وقد تم طرح الأغنية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة عبر حسابيهما الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفي سياق متصل يسعى “شيبة”، للانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة على طريقة السينجل، كما يقوم بطرح إحداها على طريقة الفيديو كليب، كما يحضر لجولة غنائية تضم عدة حفلات في دول عربية وأجنبية سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة احتفالًا بقدوم العام الجديد 2023.

يذكر أن المطرب الشعبي أحمد شيبة، كان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أنا بابا"، على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.

كما  طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "القلب جاله هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

نجم الاغنية الشعبية احمد شيبة أحمد شيبة الصعايدة اغنية الصعايدة عصام كاريكا

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أحمد شيبة ينتهي من تصوير أغنية «إحنا الصعايدة» بالتعاون مع عصام كاريكا

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