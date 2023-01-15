الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم فتاة.. المشدد 5 سنوات لـ 16 متهمًا فى «الجوكر»

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة ١٦ متهمًا بالسجن المشدد ٥ سنوات، في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الـ"واتس آب" بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

الجوكر المقاول الهارب محمد علي جنايات أمن الدولة المستشار محمد السعيد الشربينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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