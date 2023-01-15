أعلن جراهام بوتر المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى بوتر تغييرات عديدة على تشكيل فريقه عن اللقاءات الماضية، حيث بدأ المدافع الجديد بادياشيل أساسيًا في التشكيل بجانب تشوكويميكا.

تشكيل تشيلسي.. تغييرات بالجملة من بوتر أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تشالوباه، سيلفا، بادياشيل، هال

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، تشوكويميكا، ماونت

خط الهجوم: زياش، هافيرتز

موعد مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير".

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، في محاولة لاقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق توتنهام حقق فوزًا عريضًا على مضيفه فريق كريستال بالاس، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سيلهرست بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات، بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

في المقابل، يرغب فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض الجانرز مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما تأهل مؤخرًا إلى الدور 32 من عمر بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالفوز على نظيره أكسفورد يونايتد بنتيجة 3- 0.