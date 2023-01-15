الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ن.م" عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه  بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية  عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهم فى الحشيش وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

المستشار وليد سيد الأمير جنايات سوهاج محكمة الحبس سنة مع الشغل غرامة 10 آلاف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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