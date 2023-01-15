الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في منطقة فيصل بالجيزة

اهلا رمضان
اهلا رمضان

يفتتح في السادسة مساء اليوم الأحد معرض "أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في إطار حرص  وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء  فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع  وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات  الأسعار .

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أولا بأول، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

افتتاح معرض أفتتاح معرض أهلا رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الخضراوات والفاكهة السلاسل التجارية السيارات المتنقلة السلع للمواطنين

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