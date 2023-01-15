الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الدقهلية» يتابع انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي والنقل

جانب من التفقد للامتحانات
جانب من التفقد للامتحانات

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وكذلك انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى بعدد من لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية وذلك فى ضوء توجيهات  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير الامتحانات.


واستهل ناصر جولته بتفقد لجنة مدرسة الإمام محمد عبدة حيث يؤدى ٤٦٤ تلميذا وتلميذة الامتحان بواقع ١٢ لجنه للصفين الرابع والخامس وتفقد لجنة الشهيد احمد رشاد غنيم الثانوية حيث تؤدى ١٠١٢ طالبة أمام ٥٢ لجنه بالصف الثانى الثانوى امتحان اللغة العربية بنظام التابلت ثم توجه إلى مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى حيث يؤدى ٨١٨ طالبا بواقع ٣٦ لجنه للصفين الرابع والخامس الابتدائي .


واختتم جولته بتفقد مدرسة شجرة الدر الإعدادية، حيث يؤدى ٧٨٣ طالبة أمام ١٧ لجنة امتحانية امتحان العلوم والتربية الفنية.



وصرح ناصر أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم ترد إليها شكاوى من صعوبة الامتحانات والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج.


كما تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية خلال جولته أعمال الكنترول بعدد من مدارس المحافظة واطمأن على انتظام عملية التصحيح والمراجعة.


 

ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات رضا حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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