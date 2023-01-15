الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب مستلزمات جراحة العظام بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العظام.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة اشتبه في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين  ضبط كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العظام أخفاها الراكب بين طيات الملابس بالحقائب بلغ عددهم 1199 عبوة مسمار طبي خاص بجراحة العظام، و32 أداة تستخدم في جراحة العظام بإجمالي 1231 عبوة.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على النيابة للتحقيق.

مطار القاهرة جراحة العظام راكب رسوم جمركية تهريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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