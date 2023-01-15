مدرب النصر السعودى يكشف موعد ظهور رونالدو الأول مع الفريق

كشف الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن موعد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

وانضم رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه غاب عن مباراتي فريقه أمام الطائي والشباب، بعد تعرضه للإيقاف مباراتين مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كعقوبة انضباطية.

وقال جارسيا، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل السلبي مع الشباب مساء السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري: "رونالدو سيكون موجودًا أمام الاتفاق" وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد.

وأرجع مدرب النصر عدم مشاركة الكاميروني فينسنت أبوبكر أمام الشباب رغم وجوده على مقاعد البدلاء، إلى تخوفه من تفاقم إصابة اللاعب.

وأوضح: "في مثل هذه المباريات من الصعب المخاطرة، وفي العادة أجري خمسة تغييرات، واليوم أجريت تبديلين فقط".

وانضم رونالدو إلى النصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

من ناحية أخرى، التحق كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، بأكاديمية النصر السعودي، ليواصل مسيرته في الملاعب بالمكان الذي يلتحق فيه والده.

وتواجدت جورجينا رودريجيز، صديقة رونالدو، ونجله الصغير من أجل دعم كريستيانو جونيور في أكاديمية النصر، والذي نجح في تسجيل 58 هدفًا في 23 مباراة خاضها بعمر الـ12 عامًا مع مانشستر يونايتد.

الهلال السعودي يقدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع ميسى

وأفادت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، بأن نادي الهلال السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع ليونيل ميسي، على غِرار انتقال النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الهلال السعودي قدموا عرضًا مُغريًا بمنح ميسي راتبًا سنويًا يبلغ قيمته 300 مليون دولار.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن ميسي سيتفوق على غريمه الأزلي رونالدو، الذي يتقاضى راتبًا سنويًا مع النصر السعودي تبلغ قيمته 200 مليون دولار.