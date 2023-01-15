الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| بايدن يعلن كاليفورنيا «منطقة كارثة كبرى».. ومواعيد مباريات اليوم الأحد

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي يرصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

الأرصاد.. طقس معتدل على القاهرة وسقوط أمطار فى الإسكندرية

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار موجة الأمطار على مدينة الإسكندرية، ومحافظات أخرى وسط الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الأحد، يكون باردًا في الصباح لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بايدن يعلن ولاية كاليفورنيا «منطقة كارثة كبرى» بعد الفيضانات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، ولاية كاليفورنيا "منطقة كارثة كبرى" بعد أن ضربتها الفيضانات، ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد  أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات الأولى شغل قطاع عريض من المواطنين بمعرفة سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية، مع وجود استقرار في سعر الدولار اليوم خلال بداية أيام العمل الأسبوعية للبنوك لاستكمال القراءة (اضغط هنا

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن ومناطق سقوط الأمطار الرعدية يومي غدًا والإثنين 15 و16 يناير الجاري، التي تتراوح شدتها بين 30 و40% من منطقة لأخرى.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الساعات الأولى بصباح اليوم تدور في ذهن عشاق كرة القدم ومحبين الكرة، معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة، عدد من كافة المواجهات القوية والنارية، وتكون على مستوى الكرة العالمية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بدء امتحان العربي لـ «تانية ثانوي» في القاهرة و«أولى» بالجيزة

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بمحافظة القاهرة، ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار فاتتك الاجتماعية والاقتصادية سقوط امطار في الإسكندرية حالة الطقس ولاية كاليفورنيا سعر الدولار اليوم رياح وشبورة مواعيد مباريات اليوم الاحد

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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