الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان العربي لـ «تانية ثانوي» في القاهرة و«أولى» بالجيزة

طلاب
طلاب

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بمحافظة القاهرة، ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

 فيما بدأت في محافظة الجيزة امتحانات الصف الاول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية ولغة أجنبية ثانية.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام قد انطلقت، أمس السبت، في جميع المحافظات في الفترة من  14 يناير إلى 26 يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و200 ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات إلكترونيا عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية- الفلسفة والمنطق

الإثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الجغرافيا

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الكيمياء

السبت 21 يناير 2023: الفيزياء- التاريخ

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الأحياء

- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الثلاثاء 17 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 25 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 17 يناير 2023: الكيمياء- الجغرافيا.

السبت 21 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الفلسفة.

الأربعاء 25 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية.

الإثنين 16 يناير 2023: الأحياء- الفلسفة- الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 18 يناير 2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الأحد 22 يناير 2023: التاريخ- الفيزياء.

الثلاثاء 24 يناير 2023: تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الخميس 26 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

5 يناير 2023 4 يناير 2023 الصف الثانى الثانوى 2023 الصف الثاني الثانوي الصف الأول الثانوي الثاني الثانوي التابلت المدرسي الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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