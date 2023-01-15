الأرصاد.. طقس معتدل على القاهرة وسقوط أمطار فى الإسكندرية

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار موجة الأمطار على مدينة الإسكندرية، ومحافظات أخرى وسط الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الأحد، يكون باردًا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليلًا، بارد على أغلب الأنحاء.



ويشهد الطقس اليوم الأحد، نشاطًا للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحري والقاهرة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ليلًا على مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات



وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنًا عن بداية فصل الشتاء فلكيًا، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقًا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.