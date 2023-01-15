مع بداية الساعات الأولى بصباح اليوم يدور في ذهن عشاق كرة القدم ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة، عددًا من كافة المواجهات القوية والنارية، وتكون على مستوى الكرة العالمية، بجانب مباريات دوري “روشن السعودي للمحترفين ”.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “ الدستور” في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة

خيتافي * إسبانيول – الساعة 15:00 - beIN Sports HD

ألميريا * أتلتيكو مدريد – الساعة 16:15 - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة

فريق نيوكاسل * فولهام – تمام الساعة 16:00 - beIN Sports HD

تشيلسي * فريق كريستال بالاس – الساعة 16:00 - beIN Sports HD

فريق توتنهام هوتسبير * آرسنال – الساعة 18:30 - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة

ساسولو* فريق لاتسيو– الساعة 13:30 Starz Play App

تورينو* سبيزيا– 16:00 Starz Play App

أودينيزي* فريق بولونيا – الساعة 16:00 Starz Play App

أتالانتا* ساليرنيتانا– الساعة 19:00 Starz Play App

روما* فيورنتينا – الساعة 21:45 Starz Play App

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة

ليل * تروا – 14:00 - beIN Sports HD

أنجيه * فريق كليرمون – الساعة 16:00 - beIN Sports HD

فريق مونبيلييه * نانت – 16:00 - beIN Sports HD

فريق ستاد ريمس * نيس – الساعة 16:00 - beIN Sports HD

تولوز * ستاد بريست – 16:00 - beIN Sports HD

فريق موناكو * اجاكسيو – 18:05 - beIN Sports HD

رين * باريس سان جيرمان – الساعة 21:45 - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة

الهلال * العدالة– 17:00 الرياضية السعودية “SSC sports”