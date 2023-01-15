مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة
مع بداية الساعات الأولى بصباح اليوم يدور في ذهن عشاق كرة القدم ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة، عددًا من كافة المواجهات القوية والنارية، وتكون على مستوى الكرة العالمية، بجانب مباريات دوري “روشن السعودي للمحترفين ”.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة
وتستعرض “ الدستور” في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة للمباريات.
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
خيتافي * إسبانيول – الساعة 15:00 - beIN Sports HD
ألميريا * أتلتيكو مدريد – الساعة 16:15 - beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
فريق نيوكاسل * فولهام – تمام الساعة 16:00 - beIN Sports HD
تشيلسي * فريق كريستال بالاس – الساعة 16:00 - beIN Sports HD
فريق توتنهام هوتسبير * آرسنال – الساعة 18:30 - beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
ساسولو* فريق لاتسيو– الساعة 13:30 Starz Play App
تورينو* سبيزيا– 16:00 Starz Play App
أودينيزي* فريق بولونيا – الساعة 16:00 Starz Play App
أتالانتا* ساليرنيتانا– الساعة 19:00 Starz Play App
روما* فيورنتينا – الساعة 21:45 Starz Play App
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
ليل * تروا – 14:00 - beIN Sports HD
أنجيه * فريق كليرمون – الساعة 16:00 - beIN Sports HD
فريق مونبيلييه * نانت – 16:00 - beIN Sports HD
فريق ستاد ريمس * نيس – الساعة 16:00 - beIN Sports HD
تولوز * ستاد بريست – 16:00 - beIN Sports HD
فريق موناكو * اجاكسيو – 18:05 - beIN Sports HD
رين * باريس سان جيرمان – الساعة 21:45 - beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
الهلال * العدالة– 17:00 الرياضية السعودية “SSC sports”