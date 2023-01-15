الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات الأولى بصباح اليوم يدور في ذهن عشاق كرة القدم ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة، عددًا من كافة المواجهات القوية والنارية، وتكون على مستوى الكرة العالمية، بجانب مباريات دوري “روشن السعودي للمحترفين ”.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “ الدستور” في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
خيتافي * إسبانيول – الساعة 15:00 - beIN Sports HD

ألميريا * أتلتيكو مدريد – الساعة 16:15 - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 15 يناير 2023  والقنوات الناقلة
فريق نيوكاسل * فولهام – تمام الساعة 16:00 - beIN Sports HD    

تشيلسي * فريق كريستال بالاس – الساعة 16:00 - beIN Sports HD

فريق توتنهام هوتسبير *  آرسنال – الساعة 18:30  - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 15 يناير 2023  والقنوات الناقلة
ساسولو* فريق لاتسيو– الساعة 13:30 Starz Play App

تأكد غياب ياسر إبراهيم عن دفاع الأهلى فى مباراة القمة.. ومصدر يكشف تفاصيل الإصابة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في البطولات المختلفة

تورينو* سبيزيا– 16:00 Starz Play App

أودينيزي* فريق بولونيا – الساعة 16:00   Starz Play App

أتالانتا* ساليرنيتانا– الساعة 19:00 Starz Play App

روما* فيورنتينا – الساعة 21:45   Starz Play App

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
ليل * تروا – 14:00 - beIN Sports HD    

أنجيه * فريق كليرمون – الساعة 16:00 - beIN Sports HD

فريق مونبيلييه *  نانت – 16:00  - beIN Sports HD

فريق ستاد ريمس * نيس – الساعة 16:00 - beIN Sports HD    

تولوز * ستاد بريست – 16:00 - beIN Sports HD

فريق موناكو *  اجاكسيو – 18:05  - beIN Sports HD

رين *  باريس سان جيرمان – الساعة 21:45  - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 والقنوات الناقلة
الهلال * العدالة– 17:00 الرياضية السعودية “SSC sports”

مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الأحد 15-1- والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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