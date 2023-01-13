الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في البطولات المختلفة

مواعيد مباريات الزمالك
مواعيد مباريات الزمالك القادمة الزمالك وبيراميدز

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في البطولات المختلفة فالفارس الأبيض على موعد مع خوض مباريات هامة، خلال الفترة المقبلة، في بطولة الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا.

ويهتم جمهور نادي الزمالك بمعرفة مواعيد مباريات الزمالك المقبلة، ودائمًا يترددون على محركات البحث لمعرفة المباريات المقبلة، ومواعيدها والقنوات الناقلة لها، وخلال هذا التقرير نقدم جدول مواعيد مباريات الزمالك المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة 

الزمالك وبيراميدز

ويخوض نادي الزمالك مباراته المقبلة في دور نصف النهائي من كأس مصر، والتي يواجه خلالها نظيره فريق نادي بيراميدز، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 16 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

الزمالك والأهلي

ويكون جمهور الكرة المصرية على موعد مع مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر يناير الجاري وتنطلق المباراة من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

الزمالك وغزل المحلة

كما تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف حيث يقود الفريقين المباراة في استاد المحلة.

الزمالك وفيوتشر

وفي آخر مباريات يناير، يخوض النادي الزمالك ونادي فيوتشر مباراتهم في الدوري الممتاز وذلك في 29 يناير الجاري وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

الزمالك وفاركو

ويخوض الفارس الأبيض أولى مبارياته في الشهر الجديد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في السادس من شهر فبراير المقبل حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك بلوزداد الجزائري

ويبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال افريقيا مباراة الذهاب أمام فريق نادي بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات وذلك في 10 من شهر فبراير المقبل.

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ترتيب الزمالك في الدوري

ويحل نادي الزمالك في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز للنسخة الحالية بعد انتهاء الجولة 13 من جولات الدوري المصري الممتاز حيث يمتلك من النقاط 26 نقطة.

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