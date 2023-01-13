الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بفارق 28 نقطة.. الأهلي يلقن الزمالك درسا في فنون السلة بدوري السوبر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

حقق رجال فريق كرة السلة بالنادي الأهلي فوزا عريضا على حساب الزمالك بنتيجة 92/64 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في صالة الزمالك بميت عقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الترتيبية لدوري السوبر.

وقدم لاعبو الأهلي عرضا ممتعا في فنون كرة السلة داخل صالة الأبيض ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة بالكامل دفاعا وهجوما أمام عجز تام من لاعبي الزمالك بقيادة المحترف الأمريكي أوجي مايو والمدرب المخضرم أحمد مرعي.
وتُعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك خلال المرحلة الترتيبية من دوري السوبر حيث كان واحدا من الفرق الثلاثة التي لم تخسر قبل مباريات هذه الجولة بجانب كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

الأهلي بدأ تفوقه مبكرا وأنهى الفترة الأولى بفارق 12 نقطة وبنتيجة 27/15.
ودخل الزمالك ربع المباراة الثاني بمستوى هزيل للغاية ولم ينجح لاعبوه في تسجيل أي نقطة حتى الدقيقة قبل الأخيرة قبل تسجيل 8 نقاط متتالية لينتهي نصف المباراة الأول بنتيجة 48/23 وبفارق 25 نقطة كاملة.

واصل الأهلي تفوقه خلال الفترة الثالثة لتنتهي بنتيجة 67/45 قبل أن ينتهي اللقاء 92/64 وسط استسلام أبيض كامل.

ورفع الأهلي رصيده لـ 10 نقاط احتل بها صدارة الترتيب بالتساوي مع الاتحاد السكندري فيم حصل الزمالك على نقطة رفع بها رصيده لتسع نقاط ليبقى في المركز الثالث.

الاهلى الزمالك دوري السوبر كرة السلة المصري

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