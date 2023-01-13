فيريرا يستقر على عودة فتوح وجمعة لقائمة الزمالك أمام بيراميدز

استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيسفالدو فيريرا، على إعادة الثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة الى قائمة الفريق من جديد بداية من المباراة القادمة.

وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بعودة الثنائى لقائمة الزمالك، عقب قرار اتحاد الكرة بإخضاع جمعة وفتوح لتحليل المنشطات بمعرفة المنظمة المصرية للكشف على المنشطات .

وأرسلت رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، خطابًا لنادي الزمالك، يفيد بخضوع ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتوح وعبد الله جمعة، لاختبار تحليل المنشطات، بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء، بسبب الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح، وتهربهما من كشف المنشطات .

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة، بدأت بتصريحات من رئيس الزمالك، عن هروب الثنائي الأبيض قبل بداية مباراة الفريق أمام الداخلية، بعد معرفة وجود لجنة مكافحة المنشطات .

كما أشار إلى تناول الثنائي بعض المنشطات، وبعدها أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن انتهاء الأزمة واعتذار فتوح وجمعة، بعد عمل تحليل لهما فى أحد المراكز المتخصصة.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي على ملعب استاد القاهرة.

ويعود ثنائى الزمالك للمشاركة مع الفريق عقب غيابهما أخر لقائين أمام الداخلية والاتحاد بسبب الأزمة التي خرجت بشأنهما والحديث عن التهرب وادعاء المرض ثم الحديث عن التحليل والمنشطات.

وقد يتواجد فتوح في الجبهة اليسرى للفريق خلال مواجهة بيراميدز خاصة وأنه من العناصر الأساسية ومن أعمدة الفريق، وكذلك يتواجد عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بيراميدز وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق.

ويواصل الفريق تدريباته دون راحة عقب التعادل أول أمس أمام الاتحاد السكندري سلبيا في الدوري استعدادا لمواجهة نصف نهائي الكأس أمام بيراميدز.