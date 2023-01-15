بايدن يعلن ولاية كاليفورنيا «منطقة كارثة كبرى» بعد الفيضانات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، ولاية كاليفورنيا "منطقة كارثة كبرى" بعد أن ضربتها الفيضانات.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة آثارها بالمناطق المتضررة.

الأرصاد الأمريكية تحذر من فيضانات كارثية ستضرب كاليفورنيا

أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية السبت، عن أن وسط كاليفورنيا سيتعرض لفيضانات كارثية نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقًا لما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، قالت الأرصاد إن الفيضانات تأتي في وقت تضرب فيه عاصفة هي الثامنة على التوالي أراضي غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وتزايد الانهيارات الأرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.

كما بدأت عمليات إخلاء السكان من مناطق متعددة في الولاية الأمريكية وسط مخاوف من تساقط الأشجار في الولاية وتأثر البنية التحتية.

وأضافت الأرصاد أن "وادي ساليناس السفلي سيشهد بكامله فيضانات كارثية، وستغرق معظم مناطق كاستروفيل، وتفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وتصبح غير سالكة".

مخاوف من فيضانات مدمرة.. العواصف تقتل 14 شخصًا في كاليفورنيا

وفي مطلع العام الحالي، شهدت ولاية كاليفورنيا، أمطارًا غزيرة بالتزامن مع العواصف المتعاقبة التي أودت بحياة 14 شخصًا ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق بما فيها "مونتيسيتو".

وقال مكتب حاكم الولاية جافين نيوسوم، إن العواصف الشتوية تسببت في مقتل 14 من سكان الولاية، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين.

وأضاف: "لا تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الرديء" داعيًا المواطنين إلى "الانتباه واليقظة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مكتب المسئول المحلي، أنه في مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات الإثنين ولا يزال مفقودًا.

وأمرت السلطات بإجلاء منطقة مونتيسيتو الساحلية شمال لوس أنجليس التي يقيم فيها المشاهير أمثال الممثلة جنيفر أنيستون ومقدمة البرامج التليفزيونية أوبرا وينفري.

هذا وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 2022 كوارث مناخية مختلفة.



