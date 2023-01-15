الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتداء الكمامات… ألمانيا ترفع أخر قيود فيروس كورونا

ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات

رفعت الصحة  الألمانية، آخر قيود فيروس كورونا المفروضة في البلاد، بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات على متن رحلات القطار والحافلات الطويلة، وذلك بدءا من الثاني من فبراير المقبل.

ووفقًا لما نقله تلفزيون (يورو نيوز) الأوروبي:  أنه كان من المقرر تطبيق القرار في 7 أبريل القادم إلا أن الحكومة رأت التعجيل به؛ نظرًا لأن هذا القيد لم يعد ضروريًا، خاصة مع انحسار الوباء.

وفيما يخص الفئات الضعيفة والمعرضة للإصابة بالاستمرار، فقد نصحتها السلطات الألمانية بالاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة بشكل تطوعي وانطلاقًا من مسؤوليتهم الشخصية.

وعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 60 ألف وفاة تقريبًا بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال 5 أسابيع.

وتعد تلك هي أول حصيلة كبيرة لوفيات بـ"كوفيد-19" تتحدث عنها الحكومة الصينية منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع  ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي في تصريحات لحصفيين، إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8  ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

ويشير هذا الرقم حصرًا إلى الوفيات بكوفيد-19 المسجّلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر.


وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس، و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد-19.

واتُهمت الصين بعدم الإبلاغ عن عدد الوفيات بكوفيد-19 الدقيق منذ تخليها عن سياسة صفر كوفيد في مطلع ديسمبر.

والأسبوع الماضي، انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد "الضيق جدًا" للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أو فيروس كورونا

 

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وائل لطفي

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