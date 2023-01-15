الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يطالب بمزيد من الأسلحة بعد «الإرهاب الصاروخى» الروسى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمزيد من الأسلحة من الغرب، قائلا إن الجيش الأوكراني ينتظرها وستمكن قواته من محاربة الإرهاب الروسي.

 

كما شكر بريطانيا لكونها أول دولة تقدم دبابات قتال لأوكرانيا، وذلك في خطابه الليلي عبر الفيديو. 

 

وأشار زيلينسكي بشكل أساسي إلى صاروخ أصاب مبنى شاهقا من تسعة طوابق في دنيبرو. ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 60 آخرون. 

 

وأضاف أن جهود الإنقاذ ستستمر طوال الليل، حيث يقول رجال الإنقاذ إن بعض السكان ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. 

 

وطالب بوقف الإرهاب الروسي، تماما كما تم إيقاف النازيين ذات مرة عن النازية. 

 

وقال زيلينسكي إن "الشر لا يعرف حدودا"، منتقدا موسكو بسبب تجديد الضربات على البنية التحتية للطاقة في البلاد، لا سيما في خاركيف وكييف. 

 

وتقول حكومة مدينة كييف إن العمل مستمر لاستعادة إمدادات الطاقة. وإجمالا، انقطع التيار الكهربائي في ست مناطق من البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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