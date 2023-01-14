السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل المواجهات بين الشرطة وناشطين فى مجال البيئة قرب منجم فحم فى ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

وقعت مواجهات السبت بين الشرطة ومتظاهرين مدافعين عن البيئة في موقع أكبر منجم مفتوح في ألمانيا، حيث توجهت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأنّ مئات الأشخاص بدوا مصممين على تحدي الأوامر القضائية لهم بمغادرة المكان، على الرغم من المطر والظلام الذي يحيط بالمنجم الواقع قرب قرية لوتسيرات في غرب البلاد.

وعلى هامش التظاهرة التي ضمت 15 ألف شخص وفق الشرطة، ونحو 35 ألفًا وفق المنظمين، حاولت مجموعات ناشطين الاقتراب من منطقة محظورة وخطرة، وفق ما قالت الشرطة.

وكتبت الشرطة على تويتر بعد الظهر "كُسرت حواجز الشرطة. نقول للناس أمام لوتسيرات: اخرجوا من هذه المنطقة فورًا!".

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس في وقت مبكر من مساء السبت أن "الشرطة اضطرت لاستخدام خراطيم المياه وما زالت تحاول منع المتظاهرين من الوصول، وهم يتصرفون بعنف".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تنفيذ اعتقالات.

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المانيا تويتر الناشطة السويدية البيئة باسم الشرطة خراطيم المياه

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الفاسدون يمتنعون

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