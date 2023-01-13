ألمانيا: سنتخذ قرارًا بشأن إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا بالتوافق مع الشركاء

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ستتخذ قرارا بشأن إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا بالتوافق مع الشركاء، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وحسب التقرير فقد يخشى المسئولون الغربيون بشكل متزايد من أن أوكرانيا ليس لديها سوى نافذة ضيقة للاستعداد لصد هجوم الربيع الروسي المتوقع، ويتحركون بسرعة لمنح الأوكرانيين أسلحة متطورة كانوا قد رفضوا إرسالها في وقت سابق خوفًا من استفزاز موسكو.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، سقط حاجز تلو الآخر، بدءًا من اتفاق أبرمته الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر لإرسال نظام دفاع جوي باتريوت.

وتبع ذلك التزام ألماني الأسبوع الماضي بتوفير بطارية صواريخ باتريوت، وفي غضون ساعات، وعد كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بإرسال مركبات قتالية مدرعة إلى ساحات القتال في أوكرانيا لأول مرة.

الدبابات الغربية الحديثة

الآن يبدو من المحتمل إضافة الدبابات الغربية الحديثة إلى القائمة المتزايدة للأسلحة القوية التي يتم إرسالها في طريق أوكرانيا، حيث تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيدًا من المخاطر للدفاع عن أوكرانيا- خاصة وأن جيشها حقق تقدمًا غير متوقع وصمد أمام الروس.

بينما كانت أوكرانيا تطلب دبابات متطورة منذ بداية الحرب، فإن الدفع لإرضاء تلك المناشدات قد ازداد بسرعة هذا الأسبوع، حيث حثت الحكومتان البريطانية والبولندية علنًا على تغيير موقف التحالف الغربي.

أشار البريطانيون إلى أنهم على وشك الموافقة على إرسال عدد صغير من الدبابات، وقالت الحكومة البولندية إنها سترسل، لحسن الحظ، بعض دباباتها ألمانية الصنع، على الرغم من أن برلين ستحتاج إلى السماح بذلك.

وأشار التقرير إلى أنه تأمل أوكرانيا أن يؤدي الضغط المتزايد إلى إقناع المستشار الألماني أولاف شولتز بالسماح بتصدير دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا في ترسانات دول حلفاء الناتو الآخرين. الدبابات، التي تسمى ليوبارد 2، هي من بين أكثر الدبابات التي تطمع بها كييف، ويقول الخبراء إنها ستزيد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على صد القوات الروسية بأعداد كبيرة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمحطة التليفزيون الحكومية البولندية "تي في بي إنفو"، يوم الخميس: "يجب على شخص ما أن يكون دائمًا قدوة".