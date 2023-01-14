تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و757 شاحنة، و400 سيارة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة 12 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و414 شاحنة، و368 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و343 شاحنة، و32 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "دليلة" و"الحرية"، وغادرت السفينتان "الحرية 1" و"بوسيدن إكسبريس".

كما تم تداول 2170 طن بضائع عامة ومتنوعة، و208 شاحنات بميناء نويبع، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث "سينا" و"بريدج" و"ايلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1135 راكبا بموانئها.