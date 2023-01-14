مفتى الجمهورية يكشف حكم التعامل مع البنوك

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم التعامل مع البنوك، وهل فيها شبهة ربا، وكشف عن الفارق بينه وبين الربا، مؤكدًا أن الربا حرام ولا يجرؤ أحد على تحليل ما حرمه الله.

التعامل مع البنوك أمر حديث ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

وقال خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، والمذاع عبر فضائية dmc، إننا نحتاج لتصور الواقع وفهمه في قضية التعامل مع البنوك، ووصلنا إلى أن هذه المعاملات حديثة ولم تكن قبل ذلك ولذلك ضبطناه بنظام آخر وهو نظرية الشروط والأركان في عملية التعاقدات البنكية.

وأشار إلى أن التعامل مع البنوك هو عقد لا يؤدي لغرر أو تدليس أو إكراه أو نزاع كلها مأخوذة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما نهى عن بعض البيوع لما فيها من غرر أو عيب، مستدلًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

يجوز التعامل مع البنوك وأخذ أرباحها

وتابع، نظرنا وفق هذه المنظومة لنفهم الواقع، ووجدنا أمورًا منضبطة تمامًا في البنوك، مؤكدًا أن التعامل مع البنوك ليس في دائرة الربا بأي حال من الأحوال وهذه طرق حديثة لاستثمار الأموال ويجوز الإيداع بالبنوك وأخذ الأرباح أو الفوائد.

وأضاف، أنه من ناحية الواقع جربنا ظاهرة المستريح كثيرًا، فبعض الناس شكك في ربا البنوك ولجأ للمستريح وسرق أمواله وهرب.