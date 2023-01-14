مسلسلات رمضان 2023.. سيد رجب وسلوى عثمان داخل كواليس «رمضان كريم 2»

يوصل أبطال وصناع مسلسل “رمضان كريم 2” تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل وذلك تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وظهر عدد من أبطال وصناع مسلسل رمضان كريم داخل كواليس التصوير وعلى رأسهم كل من النجم سيد رجب والنجمة سلوى عثمان والفنانة ويزو، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثاني، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثاني.

أبطال وصناع مسلسل رمضان كريم 2

وانتهى أبطال العمل من تصوير 60% من أحداثه، حيث يتم تصويره بمنطقة الحزام الأخضر في اللوكيشن الرئيسي للعمل.

مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني بطوله بيومي فؤاد وصبري فواز ونجلاء بدر ومحمد لطفي وسلوي عثمان وسلوي خطاب وإخراج سامح عبد العزيز.

رمضان كريم الجزء الأول

مسلسل "رمضان كريم" عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان رمضان 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثانى، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد علي، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسني وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل في إطار اجتماعي حول العادات التي تحدث في شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات في كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التي لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى في هذه الأيام الفاضلة كالتحرش الإفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.