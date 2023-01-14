السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. سيد رجب وسلوى عثمان داخل كواليس «رمضان كريم 2»

سيد رجب وسلوى عثمان
سيد رجب وسلوى عثمان وويزو من كواليس رمضان كريم 2

يوصل أبطال وصناع مسلسل “رمضان كريم 2” تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل وذلك تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وظهر عدد من أبطال وصناع مسلسل رمضان كريم داخل كواليس التصوير وعلى رأسهم كل من النجم سيد رجب والنجمة سلوى عثمان والفنانة ويزو، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثاني، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثاني.

325571239_1246202436277912_2903182068365640880_n

أبطال وصناع مسلسل رمضان كريم 2

وانتهى أبطال العمل من تصوير 60% من أحداثه، حيث يتم تصويره بمنطقة الحزام الأخضر في اللوكيشن الرئيسي للعمل. 

مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني بطوله بيومي فؤاد وصبري فواز ونجلاء بدر ومحمد لطفي وسلوي عثمان وسلوي خطاب وإخراج سامح عبد العزيز. 

325604315_1728359764287333_5099298331964024146_n (1)

رمضان كريم الجزء الأول

مسلسل "رمضان كريم" عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان رمضان 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثانى، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد علي، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسني وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل في إطار اجتماعي حول العادات التي تحدث في شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات في كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التي لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى في هذه الأيام الفاضلة كالتحرش الإفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.

رمضان كريم 2 مسلسل “رمضان كريم 2” سامح عبد العزيز سيد رجب النجم سيد رجب سلوى عثمان ويزو أبطال وصناع مسلسل رمضان كريم 2

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

هدى الملاح: ترشيد الإنفاق العام خطوة إيجابية للموازنة العامة للدولة

انقطاع التيار الكهربائى فى معظم المناطق الأوكرانية بسبب القصف الروسى

إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن

بعد بتر قدم زوجها.. سيدة تقاوم ظروف الحياة بالعمل على «تروسيكل»: أحلم بمقابلة الرئيس

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش بالإسكندرية

خطورة الولادة القيصرية على الأم والجنين.. متحدث الصحة يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف