السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور ضد باشاك شهير بالدوري التركى

تريزيجيه
تريزيجيه

استقر عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، على تشكيل فريقه الذي سيواجه باشاك شهير، ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري التركي.

ويفتقد طرابزون سبور خدمات كلًا من: "سيركان أسان، دورخان توكوز، إدين فيسكا".

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع: برونو بيريس، مارك بارترا، ستيفانو دينسويل، إرين إلمالي.

وسط الملعب: مانولياس سيوبيس، دجانيني، عبدالقادر عمر.

الهجوم: أناستاسيوس باكاسيتاس، ماسمليانو جوميز، محمود حسن تريزيجيه.

ويسعى طرابزون سبور لتجاوز آثار الهزيمة القاسية التي تعرض لها في مباراة الجولة الماضية بخماسية نظيفة أمام فريق ألانيا سبور، والعودة للانتصارات من أجل العودة للتقدم في المراكز والدخول مجددًا في المنافسة على المربع الذهبي للبطولة.

فيما يأمل فريق باشاك شهير في تحقيق الفوز والاستمرار في انتصاراته بعد الفوز في مباراة الجولة الماضية ضد فريق أضنة دمير شسبور بهدفين مقابل هدف، للفقز على وصافة الترتيب ولو مؤقتًا منتظرًا تعثر فريق فناربخشة الذي يحتل الوصافة حاليًا.

ويسعى تريزيجيه للعودة لتسجيل الأهداف مرة أخرى بعد غيابه عن التسجيل في مباراة الجولة الـ16 ضد فريق كاراجومورك، من أجل مواصلة مستواه المميز مع فريقه بعدما سجل هدفًا في الفوز على فناربخشة بمباراة الجولة الـ15 بهدفين دون رد، وكذلك مساهمته ضد فريق كونيا سبور في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، بصناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني. 

وسجل تريزيجيه 5 أهداف بقميص فريق طرابزون سبور خلال الموسم الجاري، وصنع 3 أهداف لزملائه في 14 مباراة، كما سجل هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لعبها بالدوري الأوروبي.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في ترتيب الدوري التركي بـ29 نقطة، فيما يأتي باشاك شهير بالمركز الثالث برصيد 34 نقطة.

طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه باشاك شهير لدوري التركي

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