توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

يتساءل الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي في مختلف المحافظات على توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 خاصة أن نظام الامتحانات قد اختلف عن الأعوام السابقة، وهناك تساؤل بين الطلاب على نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر على هيئة درجات أو تقديرات

امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، قد انطلقت اليوم السبت 14 يناير 2023 في معظم المحافظات بمادة اللغة العربية، إلكترونيا للطلاب النظامين والمدارس المتصلة بالإنترنت بنسبة 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد، ونسبة 15%؜ أسئلة مقالية ورقيا على مستوى الإدارة، فيما يؤدي طلاب المنازل والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» الامتحان ورقيا بشكل كامل في نفس الموعد.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

وبخصوص سؤال نتيجة أولى ثانوي درجات أم تقديرات 2023؟ فإنه تقديرات حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شكل إعلان النتيجة.

تقديرات الصف الأول الثانوي 2023

ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 عن طريق التقديرات، ويكون تقييم كل تقدير كالآتي:

امتياز: 85 إلى 100 درجة - جيد جدا: 65 إلى 85 درجة - جيد: 50 إلى 65 درجة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن توزيع درجات طلاب الصف الأول الثانوي العام.

ويتكون مجموع كل ترم من 140 درجة، ليكون المجموع الكلي بنهاية السنة 280 درجة.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

ويكون توزيع المواد كالآتي:

لغة عربية: 50 درجة.. 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 التزام، 2.5 سلوك.

لغة أجنبية أولى: 40 درجة.. 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

لغة أجنبية ثانية: 30 درجة.. 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 التزام، 1.5 سلوك.

رياضيات: 40 درجة.. 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

كيمياء: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

فيزياء: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

الأحياء: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

تاريخ: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

جغرافيا: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

فلسفة ومنطق: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.