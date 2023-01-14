السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول صور امتحان الفلسفة للصف الأول الثانوى بالقاهرة عبر «تليجرام»

جريدة الدستور

تداولت صور امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل لجان مؤمّنة ومراقبة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، اليوم السبت، في جميع المحافظات في الفترة من  ١٤ يناير إلى يوم ٢٦ يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات إلكترونية عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

 

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية- الفلسفة والمنطق

 

الإثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الجغرافيا

 

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الكيمياء

 

السبت 21 يناير 2023: الفيزياء- التاريخ

 

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الأحياء

 

 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

 

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

 

الثلاثاء 17 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

 

الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الفلسفة والمنطق.

 

الثلاثاء 24 يناير 2023: الكيمياء- علم النفس.

 

الأربعاء 25 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

 

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الجيزة 

 

 امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية.

 

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة

 

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية.

 

الثلاثاء 17 يناير 2023: الكيمياء- الجغرافيا.

 

السبت 21 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

 

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الفلسفة.

 

الأربعاء 25 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

 

 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

 

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية.

 

الإثنين 16 يناير 2023: الأحياء- الفلسفة- الكيمياء- علم النفس.

 

الأربعاء 18 يناير 2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

 

الأحد 22 يناير 2023: التاريخ- الفيزياء.

 

الثلاثاء 24 يناير 2023: تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

 

الخميس 26 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

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8 يناير 2023 5 يناير 2023 الفصل الدراسي الأول الصف الثاني الصف الأول الثانوي الثاني الثانوي التابلت المدرسي الأول والثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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