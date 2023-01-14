السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أحدث التقنيات والنماذج المعمارية بالمقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

المقر الجديد لمديرية
المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية، لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، تم تنفيذ المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة خلال شهر نوفمبر لعام 2020، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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أقيمت مديرية أمن الجيزة الجديدة عند تقاطع طريق مصر - إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، وذلك بعد نقل مديرية أمن الجيزة من مكانها القديم بميدان النهضة بالجيزة لمقرها الجديد بتقاطع طريق مصر إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذي تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية وملحق به عدد من المباني الخدمية.

وقد تم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، في إطار منظومة متكاملة تسهم في تقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويُسر، مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة.

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وخلال تنفيذ مقر مديرية أمن الجيزة الجديدة بأحدث النماذج المعمارية، كما تم تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار حرص الدولة على خدمتهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

وتضم مديرية أمن الجيزة الجديدة، عددًا من المباني المُلحقة، أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مُجهزة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة، بالإضافة إلى مبني الإدارة العامة لشرطة النجدة، والذي يضم أحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية، إلى جانب مقر الديوان العام للمديرية، ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية.

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وقد تم بالفعل بدء العمل فيها، وفرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كل أرجاء المحافظة، ومساهمةً في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات ازدحام مناطق وسط مدينة الجيزة.

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