يبدأ غدًا.. خطوات التقديم في شقق دار مصر 2023 وكراسة الشروط

يبدأ غدًا حجز شقق الإسكان في الطرح الأول لعام 2023، لحجز شقق دار مصر 2023، وكذلك وحدات أخرى في سكن مصر وجنة وقطامية جاردنز والإسكان الساحلي المتميز، وسيتاح حجز شقق الإسكان في المشروعات الخمسة وهو مطروح لفوق متوسطي الدخل والاستثمار.

موعد طرح شقق دار مصر 2023

وأعلنت وزارة الإسكان موعد طرح شقق دار مصر 2023 ، حيث سيبدأ الحجز على موقع بنك التعمير والإسكان بداية من الغد الأحد 15 يناير، حيث سيشمل الطرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية في بعض المدن الجديدة، وسيكون تخصيص الوحدات التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

حيث سيطرح 8660 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و 133 م2 في مشروع «سكن مصر»، في 11 مدينة جديدة، ويمكن حجزها بمقدم جدية الحجز 70 ألف جنيه.

أما شقق دار مصر 2023 فتشمل 512 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وستكون تلك الوحدات متاحة في 4 مدن جديدة هي 15 مايو والعبور ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة ويمكن حجزها بمقدم 80 ألف جنيه جدية الحجز.

كراسة شروط دار مصر 2023

ومن المرتقب أن يعلن بنك التعمير والإسكان بداية من الأحد المقبل، كراسة شروط دار مصر 2023 والتي تتضمن والمساحات والأماكن المتاحة وأسعار كل وحدة، حيث تختلف الأسعار وفقا لمساحة الوحدة ومكانها.

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط دار مصر 2023 على موقع بنك التعمير والإسكان من هنا فور طرح الوحدات غدًا.

خطوات التقديم في شقق دار مصر 2023

يبدأ التقديم في دار مصر حددت الإسكان موقع تقديم شقق دار مصر من خلال بنك التعمير والإسكان من هنا من خلال الخطوات التالية:

في حالة عدم امتلاك حساب على موقع بنك التعمير والإسكان يجب أولا تسجيل حساب جديد، بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك التعمير والإسكان من هنا .

الضغط على (تسجيل مستخدم جديد).

تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل «اسم العميل، العنوان، الرقم القومي للعميل، البريد الإلكتروني، التليفون، اسم الزوجة، رقمها القومي.

تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

عدم استخدام رقم هاتف مستخدم من قبل مع ضروة تسجيل البريد الإلكتروني لإرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل.

استخدام كلمة المرور المؤقتة في إنشاء كلمة مرور دائمة، ويجب أن تكون كلمة السر من 8 أحرف انجليزية على الأقل وأن تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم.

وبعد الانتهاء يتم الدخول إلى الموقع مرة أخرى من خلال اختيار دخول مستخدم حالي.

حجز شقق دار مصر 2023

بعد إنشاء الحساب أو في حالة امتلاك حساب سابق يتم تسجيل الدخول وحجز شقق دار مصر بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك التعمير والإسكان من هنا .

الضغط على (دخول مستخدم حالي) .

تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور

الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) .

ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

بعد مراجعة البيانات يضغط العميل على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة «وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك».

يحول العميل مبلغ مقدم الحجز طبقا لإعلان كل مشروع بالإضافة إلى مبلغ مصروفات تسجيل (المعلن عنه بكراسة الشروط) لكل مشروع على حدى دفعة واحدة وغير مجزأ.

يكون التحويل من حساب العميل أو لصالح أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط ويتحمل القائم بعملية التحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب وهو رقم الاستمارة التي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة ببنك التعمير والإسكان في فرع البنك المعلن عنه بالكراسة.

- أخيرًا يختار المتقدم وحدة للحجز، يعرض الموقع الوحدات المتاحة فقط.

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