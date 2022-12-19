يعلن بدء التشغيل التجريبي لرافع الصرف الصحي بمشروع دار مصر في العبور

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمشروع رافع صرف صحي بجوار دار مصر المرحلة الثانية، بقدرة ( 25 ألف م٣/اليوم) وذلك لنقل جزء من تصرفات المنطقه الصناعيه(ب وج) من خلال خط الـ "600 مم" لتخفيف الضغط علي رافع الصرف الصحي رقم 1 بجوار بنزينة التعاون.

وأشاررئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن هذا الرافع يستقبل مياه الصرف الصحي للمنطقة الصناعية (ب و ج) ومنطقة الشباب مما يعطي فرصة أكبر لتصريف مياه الأمطار بسرعة بمنطقة الجامع الكبير والمحور الرئيسي وهذا يؤدي إلى تخفيف الضغط على رافع صرف صحي رقم 6، وكذلك صرف الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الثانية إلى محطة رافع الصرف رقم 7.



- تفاصيل تنفيذ محطة رافع

واوضح رئيس جهاز مدينة العبور إنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد قطر(٥٠٠مم) بطول (١٢٠٠متر/طولي) وتم الانتهاء ايضا من خط الانحدار قطر (٩٠٠مم) وحتي رافع صرف صحي 7 (١٦٥٠متر/طولي).



المهندس حمدي عبد القوي

ومن جانبه أشار المهندس المهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أن المحطة تتضمن تنفيذ عدد ٣ طلمبة تصرف (١٣٠ل/ثانية) عند رافع (٤٤) و مولد قدرة (٥٠٠ك.ف. ا) و ٢ محول قدرة (٥٠٠ ك.ف.ا). و المطرقة المائية ولوحات الكهرباء ولوحات التشغيل والبوابات.

وفي نفس السياق أفاد المهندس جمال فهمي، أن الهدف من إنشاء المشروع هو تقوية البنية التحتية للمدينة وتخفيف الأحمال على شبكة الصرف الصحي ، مشيرا بأنه سيتم التشغيل الدائم للمحطة خلال الأسبوع المقبل، وذلك تقديم خدمات افضل السكان للنهوض والرقي بالمستوى الذي يليق بعروس المدن.