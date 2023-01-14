السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول صرف معاشات فبراير 2023 وكيفية الاستعلام عن المعاش

معاشات
معاشات

مع اقتراب شهر يناير على الانتهاء يكثف البحث من قبل ملايين المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023، كون العديد من الأسر المستحقة تعتمد على المعاش في معيشتهم خاصة كبار السن في مختلف المحافظات.

مواعيد معاشات فبراير 2023

ويكثر البحث بعنوان "جدول مواعيد معاشات فبراير 2023" عبر محرك البحث جوجل، ومن المفترض أن  تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات فبراير 2023، وفق جدول مواعيد صرف المعاشات، ويمكن الاستعلام عن معاشات لشهر فبراير 2023 من خلال رابط الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى.

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جدول صرف معاشات فبراير 2023:

ووفق ما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سوف تبدأ في صرف معاشات فبراير 2023، اعتبارًا من يوم الأربعاء أول فبراير 2023، كما يمكن الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي من هنــــــــــا.

كيفية الاستعلام عن معاشات فبراير 2023 بالرقم القومي 

  1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي 
  2. اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
  3. الضغط على ​​بدء الخدمة.
  4. يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم والاسم الأول للأم.
  5. يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  6. يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.   
  7. بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

 

جدول مواعيد صرف معاشات فبراير 2023

  • معاشات فبراير 2023.. يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2023 يوم الأربعاء أول فبراير والخميس 2 فبراير 2023 لمبلغ المعاشات أقل من 1300 جنيه.
  • معاشات فبراير 2023.. صرف معاشات شهر فبراير 2023 يومي الجمعة والسبت 3 و4 فبراير 2023، لمبلغ المعاش أكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه.
  • معاشات فبراير 2023.. صرف معاشات شهر فبراير 2023 يومي الأحد والإثنين 5 و6 فبراير 2023 لمبلغ المعاشات أكثر من 2300 جنيه.

أماكن صرف معاشات فبراير 2023

وفي سبيل التيسير على المواطنين أثناء صرف المعاش.. هناك أماكن عديدة يتم من خلالها صرف معاشات شهر فبراير 2023 وهى كالتالى:

-ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

-منافذ مكاتب البريد المصري.

-منافذ فوري، وكارت ميزة.

-البنوك، المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، بنك ناصر الاجتماعي.

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