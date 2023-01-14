السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتنظيمه معرضًا يوثق تراث المحافظة.. محافظ قنا يكرم نجل الفنان عبدالرحيم حمزة

محافظ قنا
محافظ قنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، مصطفى عبدالرحيم حمزة، نجل الفنان والمصور الراحل "عبدالرحيم حمزة"، لتنظيمه معرضا يضم 80 صورة فوتوغرافية تحكى وتوثق تاريخ محافظة قنا بين الماضى والحاضر، والذى تفقده المحافظ في شهر ديسمبر الماضي خلال احتفالية مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وقال محافظ قنا إن مثل هذه المعارض تمثل نافذة لأبنائنا النشء للتعرف على تراث محافظتهم وإبراز الملامح الجمالية فيها بصورة مختلفة وجاذبة للجميع، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدى الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة، وذلك من خلال تنمية الحرف التراثية مثل "الفركة - الفخار" من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

من جهته، أعرب مصطفى عبدالرحيم حمزة عن شكره لمحافظ قنا، على هذا التكريم والاهتمام الذى لمسه منه في التعرف على تاريخ وتراث قنا من خلال الصور المعروضة، مشيرا إلى أن المعرض كان يضم 80 صورة فوتوغرافية ، منها 60 صورة من إنتاج الراحل "عبدالرحيم حمزة " يعود تاريخ التقاطها إلى أكثر من 50 عاما، و20 صورة من تصويره خلال السنوات الماضية، تضمن أبرز الحرف التراثية والفولكلور الشعبي، مضيفا أنه بصدد إطلاق مبادرة (عيون الكاميرا.. حلوة يا بلدي) بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة، لحثهم علي التأمل في معالم قنا وتوثيق تراثها. 

جدير بالذكر أن الفنان الراحل "عبدالرحيم حمزة"، يعتبر من الفنانين العرب القلائل الذين نقلوا حيوية البيئات العربية المحلية والشعبية من خلال الصور، وأقام أكثر من معرض في مصر والعالم العربى وحصل على العديد من الجوائز العالمية والمحلية.

التربية والتعليم التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية المحلية الحفاظ على التراث الداودي محافظ قنا الحرف التراثية

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