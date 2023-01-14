السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطرق الصوفية تستعد للاحتفال بمولد الإمام على زين العابدين

مريدى الطرق الصوفية
مريدى الطرق الصوفية

تستعد الطرق الصوفية، اليوم، للاحتفال بمولد الإمام علي زين العابدين بن الحسين، رضى الله عنه وأرضاه، والملقب بالـ«سجاد»، حيث بدأ المئات من المريدين في التوافد على الحرم الزيني، للمشاركة فى الفعاليات الكبرى التى تقام مساء اليوم حول ضريحه ومسجده المبارك.

ومن المنتظر مشاركة مليون مريد صوفي في هذه الفعاليات الدينية التي تنظم كل عام بحضور ومشاركة عدد كبير من رجالات وقيادات الصوفية من مصر وخارجها. 

وقامت الطرق الصوفية بتجهيز 200 ساحة وخدمة لاستقبال المشاركين في الفعاليات، حيث قامت الطريقة الضيفية الخلوتية بتجهيز عدة ساحات تابعة لها لاستقبال زوار وأحباب الإمام على زين العابدين، حيث تعد الضيفية أكثر الطرق اهتماماً بخدمة المريدين والزائرين القادمين للمشاركة في فعاليات آل بيت رسول الله، رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية الصوفية، إن بعض الطرق الصوفية ستقوم بتجهيز ساحاتها لاستقبال بعض المنشدين الذين سيقومون بالإنشاد مساء اليوم في الليلة الختامية لمولد الإمام على زين العابدين، رضى الله عنه وأرضاه، حيث ستبدأ الفعاليات من الساعة الخامسة حتى الثانية بعد منتصف الليل، بمشاركة كبار شيوخ التصوف. 

الزحف المقدس الالاف يشاركون مولد الامام زين العابدين الطرق الصوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«ضحك على بنتى وخلى بيها».. تفاصيل واقعة قتل عريس كرداسة

مسلسلات الموسم الشتوى مستمرة على قنوات «المتحدة».. التفاصيل كاملة

تحريك الدعوى خلال 3 أشهر.. مبادئ «الدستورية» فى قضية الزنا

الإدارية العليا توقف طعن وليد التلبانى تعليقًا لحين صدور حكم «الدستورية»

ورطة فى الأهلى.. التمويل يعقد خطة التعاقدات الشتوية قبل مونديال الأندية

الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كورونا» فى 5 أسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى