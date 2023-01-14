السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية: انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

طلاب
طلاب

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، في جميع المراحل التعليمية "الابتدائية- الإعدادية- الثانوية العامة والفنية"، اليوم السبت، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موجهًا بالعمل على توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة وتذليل أي معوقات ومتابعة أي شكاوى بخصوص الامتحانات والعمل على حلها.

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