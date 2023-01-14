السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مد أجل تقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات حتى نهاية يناير

مختار توفيق
مختار توفيق

صرح رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، بأن شهر يناير 2023 يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2023.

وأكد "عبدالقادر" على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد  طريقة احتساب تلك الضريبة، لافتًا إلى أن  المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt
 وأوضح أن الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوى، والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أو غير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات، وما فى حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد على المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

ونوه بأن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين، ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقا للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية.
وقال إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب:
www.eta.gov.eg
 و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية :
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة  على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن : 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :
https://t.me/egypt_tax

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected].

استمرار استفسارات التشريعية الاستفسارات التعديلات التشريعية اعتراض الاعفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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