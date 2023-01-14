السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تروج للمخدرات بأسيوط

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات  من ضبط إحدى السيدات وعنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال وجودهم بمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام –عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول" –3 سلاح أبيض –مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة.

وضبط(عنصر إجرامى)حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة مغاغة .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 850 جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمنطقة السحر والجمال تم ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو حماد..وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام -كمية لمخدر الهيروينوزنت 200 جرام –فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى–2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم جميعاً بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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