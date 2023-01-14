السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسرة في المنوفية تعول شابين من ذوي الهمم: «ساعدونا في بناء سقف البيت»

أسرة الشيابين المعاقين
أسرة الشيابين المعاقين

تعيش أسرة لشاب وفتاة من ذوي الهمم بالمنوفية، معاناة منذ 30 عاما، وذلك عقب ولادتهما مباشرة وحتى يومنا هذا، بعدما تبين إصابة أبنائهم بمرض ضمور العضلات، الذي منعهم من النمو والحركة، وأصبح المنزل هو المأوى الوحيد لهما، ولم يتمكنا أبدا من الخروج منه.

وأكد جمال شاهين، لا يعمل ويبلغ من العمر 68 عاما، أن لديه من الأبناء اثنين، وهم “هند 30 عاما، و”رضا" 29 عاما من ذوي الهمم، ويعانون من ضمور كلي، وأكد والد الشابين أن لديه ولد وحيد معافى يسكن بنفس المبنى، ويعمل على “توكتوك” ويساعد في مصروفات المنزل وقضاء حاجة أشقائه.

وأكد “شاهين” أن كل ما يتقاضاه مبلغ 1600 جنيه، بالإضافة إلى 450 جنيها لكل من رضا وهند، كما أنه كان يحصل على 700 جنيه من الأزهر ولكنها توقفت، ويسكن في شقة بالإيجار تكلفتها 450 جنيها، كما طالب بمساعدته في بناء سقف منزلهم لكي ينتقلوا إليه جميعا، ويسكن معهم ابنه المعافى، قائلًا: "أنا وأمه كبرنا ومحتاجينه هو وزوجته معانا في البيت، يساعدونا في خدمة أخواته".

وقالت أم الطفلين إنها تبلغ من العمر 65 عاما، كما أنها مريضة قلب، مضيفة في حديثها لـ"االدستور": "أنا مريضة قلب وأهملت في علاجي منذ فتره طويلة حتى أوفر نفقة العلاج علشانهم، رغم مرضى مقدرش يكونوا محتاجين هما الفلوس وأصرفها على نفسي حتى لو هجيب علاج"، وناشدت أم الشاب والفتاة كل الجهات المعنية الوقوف بجانبهم، وجمعهم جميعا في منزل واحد بعد بناء سقف المنزل، حتى يتسنى لهم جمع أبنائهم تحته وتوفير نفقات الإيجار".

وأكدت الأم أنها تنام يوميا بعدما تطمئن على أبنائها، وتستيقظ قبل أن يستيقظوا من النوم وتبدأ يوميا منذ الاستيقاظ حتى النوم، ولا يخرجان خارج المنزل أبدا لصعوبة حركتهما، حتى لا يستطيعان أن يتحركا بكرسي كهربائي لعدم القدرة العقلية على التحكم فيه.

استمرت الجهات المعنية اعدت اشقاءه أبنائهم 50 جنيه الطفلين الشاب والفتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«كان ضعيف وزهقت منه».. مفاجآت في قتل سيدة وعشيقها لزوجها بأطفيح

مدبولى: آلاف الشهداء ضحوا بحياتهم لتطهير سيناء من الإرهاب وتحقيق التنمية

رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بالتعليم وبناء المواطن فى شمال سيناء

أسرة في المنوفية تعول شابين من ذوي الهمم: «ساعدونا في بناء سقف البيت»

مدبولى: رفح الجديدة ستضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوى

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى