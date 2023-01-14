أسرة في المنوفية تعول شابين من ذوي الهمم: «ساعدونا في بناء سقف البيت»

تعيش أسرة لشاب وفتاة من ذوي الهمم بالمنوفية، معاناة منذ 30 عاما، وذلك عقب ولادتهما مباشرة وحتى يومنا هذا، بعدما تبين إصابة أبنائهم بمرض ضمور العضلات، الذي منعهم من النمو والحركة، وأصبح المنزل هو المأوى الوحيد لهما، ولم يتمكنا أبدا من الخروج منه.

وأكد جمال شاهين، لا يعمل ويبلغ من العمر 68 عاما، أن لديه من الأبناء اثنين، وهم “هند 30 عاما، و”رضا" 29 عاما من ذوي الهمم، ويعانون من ضمور كلي، وأكد والد الشابين أن لديه ولد وحيد معافى يسكن بنفس المبنى، ويعمل على “توكتوك” ويساعد في مصروفات المنزل وقضاء حاجة أشقائه.

وأكد “شاهين” أن كل ما يتقاضاه مبلغ 1600 جنيه، بالإضافة إلى 450 جنيها لكل من رضا وهند، كما أنه كان يحصل على 700 جنيه من الأزهر ولكنها توقفت، ويسكن في شقة بالإيجار تكلفتها 450 جنيها، كما طالب بمساعدته في بناء سقف منزلهم لكي ينتقلوا إليه جميعا، ويسكن معهم ابنه المعافى، قائلًا: "أنا وأمه كبرنا ومحتاجينه هو وزوجته معانا في البيت، يساعدونا في خدمة أخواته".

وقالت أم الطفلين إنها تبلغ من العمر 65 عاما، كما أنها مريضة قلب، مضيفة في حديثها لـ"االدستور": "أنا مريضة قلب وأهملت في علاجي منذ فتره طويلة حتى أوفر نفقة العلاج علشانهم، رغم مرضى مقدرش يكونوا محتاجين هما الفلوس وأصرفها على نفسي حتى لو هجيب علاج"، وناشدت أم الشاب والفتاة كل الجهات المعنية الوقوف بجانبهم، وجمعهم جميعا في منزل واحد بعد بناء سقف المنزل، حتى يتسنى لهم جمع أبنائهم تحته وتوفير نفقات الإيجار".

وأكدت الأم أنها تنام يوميا بعدما تطمئن على أبنائها، وتستيقظ قبل أن يستيقظوا من النوم وتبدأ يوميا منذ الاستيقاظ حتى النوم، ولا يخرجان خارج المنزل أبدا لصعوبة حركتهما، حتى لا يستطيعان أن يتحركا بكرسي كهربائي لعدم القدرة العقلية على التحكم فيه.