السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة العناية بالبشرة بعد الـ30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع تقدمك في العمر تتدهور قدرة بشرتك على الشفاء ونسبة دوران الخلايا، وبالتالي، من المهم الاهتمام بها بشكل خاص بعد 30.

دعنا بحسب موقع «skinkraft» نلقي نظرة على ما تمر به بشرتك بعد أن تبلغ الثلاثين من العمر وكيف يمكنك الحفاظ على صحتها.

ماذا يحدث لبشرتك مع تقدمك في العمر؟

1. تبدو مملة

بعد عمر معين، تتباطأ نسبة دوران الخلايا لديك، ويتسبب هذا في تراكم خلايا الجلد الميتة على سطح بشرتك، مما يجعلها تبدو باهتة وتفتقر إلى الإشراق.

2. يبدأ في التجفيف

سواء كانت بشرتك جافة في الماضي أم لا، فهناك احتمال أن تبدأ بشرتك بالجفاف والقشور بعد 30، ومع تقدمك في العمر، يقل إنتاج الدهون في الجلد أيضًا.

3. علامات الشيخوخة

تتكون بشرتك من بروتينات تمنحها المرونة والقوة التي تحتاجها لتبدو مشرقة وصحية، ومع تقدمك في العمر، يتباطأ إنتاج هذه البروتينات في بشرتك، ويمكن أن يساهم التعرض للأشعة فوق البنفسجية على مر السنين أيضًا في انخفاض إنتاج هذه البروتينات، وينتج عن ذلك ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

4. قد تظهر البقع الداكنة

قد تلاحظ وجود بقع داكنة من اللون الأزرق على بشرتك، ويحدث هذا بسبب سنوات من التعرض لأشعة الشمس التي يمكن أن تحفز الخلايا المنتجة للصبغة على زيادة إنتاج الميلانين بسرعة.

5. حب الشباب 

يمكن أن تساهم التغيرات الهرمونية خلال الثلاثينيات من العمر في ظهور حب الشباب على خط الفك. 

6. قد تعاني من حساسية الجلد

مع تقدمنا ​​في العمر، يتباطأ إنتاج الزيت في أجسامنا. هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نوع البشرة، وستلاحظ أن بشرتك أقل دهنية مقارنة بما سبق. يمكن أن تؤدي البشرة الجافة أيضًا إلى حساسية الجلد، مما يؤدي إلى تفاعلات حساسية تجاه أي شيء تلمسه بشرتك تقريبًا.

طريقة للعناية ببشرتك بعد 30

يمكن أن يكون سبب ظهور البشرة الباهتة خلال الثلاثينيات من العمر هو الإجهاد أيضًا، وضغوط العمل وإدارة الأطفال والعناية بالمنزل قد تمنعك من الحفاظ على صحة بشرتك، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع بشرتك المعتادة في الثلاثينيات:

خبيرة توضح طرق الحفاظ على البشرة من التلف خلال فصل الشتاء

1. الحفاظ على نظام غذائي صحي

يمكن أن يحافظ تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمياه على ترطيب بشرتك وشبابها، وسيبقي هذا المظهر الجاف الباهت بعيدًا، واتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين مظهر وملمس بشرتك.

2. التقشير هو المفتاح

سيساعد تقشير بشرتك بين الحين والآخر على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتكشف هذه العملية عن الخلايا الصحية الجديدة التي تجعل وجهك يبدو أكثر نعومة ووضوحًا. 

يتضمن التقشير الكيميائي استخدام مادة تحتوي على مكونات تزيد من معدل دوران الخلايا. 

3. ترطيب يوميا

يحسن ترطيب بشرتك ترطيبها، هذا يجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة وإشراقًا.

4. النوم لمدة لا تقل عن 7-8 ساعات في اليوم

تأكد من قدرتك على النوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل يوميًا دون إزعاج، ويلعب النوم دورًا رئيسيًا في مدى نضارة بشرتك وإشراقها، ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى انتفاخ العينين والهالات السوداء والبشرة الباهتة.

 

4. التمرين

ممارسة الرياضة مفيدة للغاية للحفاظ على بشرتك تبدو شابة وصحية، فخذ ساعة واحدة على الأقل كل يوم للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو السباحة أو ممارسة اليوجا.

5. واقي الشمس أمر لا بد منه

يجب استخدام واقيات الشمس بغض النظر عن عمرك، ويساهم ضرر الأشعة فوق البنفسجية في تلف الكولاجين والإيلاستين الذي يظهر عندما تصل التجاعيد والخطوط الدقيقة إلى 30.

العناية بالبشرة بعد عمر الثلاثين مشاكل البشرة علامات الشيخوخة البقع الداكنة حب الشباب حساسية الجلد

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وائل لطفي

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