الأنبا رافائيل يترأس قداس عيد «الختان» بكنيسة العذراء بالزمالك (بث مباشر)

ترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، قداس عيد الختان المجيد، اليوم السبت، بكنيسة القديسة السيدة العذراء مريم بالمرعشلي الزمالك.

شاركه في إتمام صلوات قداس عيد الختان المجيد، كهنة وشعب وكنيسة السيدة العذراء مريم إلى جانب شمامسة الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم السبت، بعيد "الختان"، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

وتقيم الكنائس المسيحية بالإيبارشيات المختلف القداسات بالتزامن مع عيد "الختان"، إذ يترأس أساقفة الإيبارشيات المختلفة صلوات قداسات عيد الختان المجيد، بمقر مطرانياتهم بمشاركة شعب وشمامسة وكهنة الإيبارشيات.

ماهو عيد الختان؟

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور.

وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله.

وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.