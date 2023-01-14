السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ«التخابر لصالح تنظيم القاعدة»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام  أبوالعلا، وغريب محمد متولي، ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. 

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر متهم تنظيم القاعدة الإرهابى محاكمة المستشار محمد السعيد الشربينى

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