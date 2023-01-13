الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شاكيرا تُهاجم بيكيه: «استبدلت ساعة رولكس بـ كاسيو»

شاكيرا
شاكيرا

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أغنية نجمة البوب العالمية “شاكيرا” التي هاجمت خلالها صديقها السابق لاعب برشلونة الاسباني “جيرارد بيكيه” وحبيبته الجديدة كلارا كيا مارتي. 

وهاجمت شاكيرا حبيبها السابق بمقولة: “استبدلت ساعة رولكس بـ كاسيو”، ليرد العديد بأن ساعة كاسيو بطاريتها تعيش فترة أطول من علاقة بيكيه وشاكيرا. 

هجوم شاكيرا جاء خلال جلسة موسيقية جمعتها مع الدي جي الأرجنتيني "بيزا راب"، حيث تطرقت إلى أغنيتها الشهيرة "She Wolf" وأطلقت عدة تلميحات ضد بيكيه دون الإشارة إليه صراحة، قائلة: "أنثى الذئب مثلي لا تليق برجال مثلك.. كنت أعلى من مستواك، ولذلك أصبحت مع واحدة من مستواك".

وأضافت: "عليك أن تخاف وأن تبلع ريقك.. لن أعود لك حتى ولو بكيت وتوسلت إلي.. من الواضح أنها ليست مشكلتي لو انتقدوك". كما استخدمت شاكيرا كلمات بالإسبانية قريبة في طريقة من اسم بيكيه وحبيبته، لمهاجمتهما دون ذكرهما صراحة.

وأشارت شاكيرا: "أتمنى لك حظ سعيد مع بديلتي.. لا أعرف ما حدث لك ولم أعد أعرفك.. أنا أساوي فتاتين في الـ22 من عمرهما وأنت استبدلت سيارة توينجو بسيارة فيراري وساعة روكلكيس بكاسيو.. تقضي كثيرًا من الوقت في الجيم ولكن يجب أن تمرن عقلك أيضًا".

شاكيرا بيكيه صديقها برشلونة حبيبته كاسيو

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